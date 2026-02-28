Гвардиола о Рамадане: «У “Ман Сити” хорошие диетологи, они адаптируются к потребностям команды. Игроки прекрасно знают, как с этим справляться»

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 18 февраля и закончится 19 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. Среди футболистов «Манчестер Сити» пост соблюдают Омар Мармуш, Раян Аит-Нури, Райан Шерки и Абдукодир Хусанов.
"Они следуют этой религиозной традиции. У нас есть хорошие диетологи, и они адаптируются к потребностям команды.
Мы не можем адаптировать расписание относительно времени начала матчей Премьер-лиги, и я думаю, они к этому привыкли. Они не молоды и играют в этот период уже много лет.
Для игроков, я думаю, это не новость. Аит-Нури, Шерки, Омар и Хуса не впервые соблюдают Рамадан, и они прекрасно знают, как с этим справляться", — сказал Гвардиола.