Матч-центр
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.93
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
200.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Ротен о «ПСЖ»: «Они устали, им не хватает энергии. Маркиньос пытается разбудить игроков, но они аморфны! В раздевалке вялая атмосфера, можно услышать, как мухи летают»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал команду за пассивность.

Источник: Спортс"

«Они могут оступиться с “Гавром”! В этой раздевалке сейчас довольно вялая атмосфера по сравнению с прошлым сезоном. Они устали, им не хватает энергии!

Это чувствовалось на «Парк-де-Пренс». Видно, что им не хватает энергии. Иногда у них есть желание, это правда, у них есть менталитет… Они не такие, как «Марсель». Они всегда держатся, даже когда становится тяжело. Луис Энрике часто об этом говорит.

Внутри команды происходят вещи, которые мы не всегда видим, и которые не идут на пользу форме команды и коллективу.

Высказывается один человек, это Маркиньос, к счастью, он там. Он берет инициативу в свои руки, он капитан, он пытается разбудить ребят. Но ребята аморфны! Они ничего не говорят. У них можно услышать, как мухи летают«, — заявил Ротен в программе Rothen s’enflamme.

«ПСЖ» в субботу в гостях сыграет с «Гавром» в 24-м туре Лиги 1.