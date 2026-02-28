Ротен о «ПСЖ»: «Они устали, им не хватает энергии. Маркиньос пытается разбудить игроков, но они аморфны! В раздевалке вялая атмосфера, можно услышать, как мухи летают»

«Они могут оступиться с “Гавром”! В этой раздевалке сейчас довольно вялая атмосфера по сравнению с прошлым сезоном. Они устали, им не хватает энергии!
Это чувствовалось на «Парк-де-Пренс». Видно, что им не хватает энергии. Иногда у них есть желание, это правда, у них есть менталитет… Они не такие, как «Марсель». Они всегда держатся, даже когда становится тяжело. Луис Энрике часто об этом говорит.
Внутри команды происходят вещи, которые мы не всегда видим, и которые не идут на пользу форме команды и коллективу.
Высказывается один человек, это Маркиньос, к счастью, он там. Он берет инициативу в свои руки, он капитан, он пытается разбудить ребят. Но ребята аморфны! Они ничего не говорят. У них можно услышать, как мухи летают«, — заявил Ротен в программе Rothen s’enflamme.
«ПСЖ» в субботу в гостях сыграет с «Гавром» в 24-м туре Лиги 1.