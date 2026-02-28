Ричмонд
Александр Мостовой: «По-футбольному гол “Балтики” — чистый. Самое сильное — как вне игры определили: по шнурку или по шипу? И не наиграл “Зенит” на победу»

Александр Мостовой считает решение Алексея Сухого отменить гол «Балтики» «Зениту» сомнительным.

«Есть такое выражение — “по-футбольному”. Так вот, по-футбольному это чистый гол.

Если бы тот игрок, который был на линии с защитниками «Зенита», делал какое-то движение или мог как-то помешать, тогда еще можно было бы придраться. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, — как вне игры определили. По шнурку или по шипу?

Я думаю, не наиграл «Зенит» на победу. Более справедлива была бы ничья. Хотя я прогнозировал победу «Зенита» с разницей в один мяч — дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но… «- сказал бывший полузащитник “Спартака”.