Экс-судья Захаров об отмене гола «Зениту»: «Если даже игрок “Балтики” был во вне игры, он не мешал обзору вратаря — Адамов сразу отреагировал на удар»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.02
П2
2.61
Футбол. Премьер-лига
14:30
Краснодар
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
9.80
Футбол. Англия
15:30
Борнмут
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.94
П2
4.57
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.13
П2
3.05
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.03
П2
3.90
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.07
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.34
П2
3.10
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.75
П2
6.70
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.24
П2
4.70
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.12
П2
3.23
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.81
П2
1.85
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.35
П2
6.80
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.99
П2
4.55
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.36
П2
7.31
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.66
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.84
П2
1.63
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.27
П2
1.64
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.76
П2
1.65
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.25
П2
2.46
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.75
П2
6.90
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2

Экс-судья Захаров об отмене гола «Зениту»: «Если даже игрок “Балтики” был во вне игры, он не мешал обзору вратаря — Адамов сразу отреагировал на удар»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров высказался об отмене гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.

Источник: Спортс"

«Если даже игрок “Балтики” был во вне игры, то он не мешал обзору вратаря “Зенита” [Адамова], который сразу отреагировал на удар. Футболист стоял в стороне. Гол забит чистый. Раньше у нас были рекомендации трактовать такие эпизоды в пользу атаки.

Я даже после повторов не могу точно утверждать, что футболист «Балтики» находился в положении вне игры. Даже если он находился в офсайде, то он должен был мешать вратарю, но видно, что он стоит от него в полуметре. Он не мешал голкиперу, потому что тот мгновенно отреагировал на удар", — сказал Захаров.

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда — а он был? Вопросы к линиям.