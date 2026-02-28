Экс-судья Захаров об отмене гола «Зениту»: «Если даже игрок “Балтики” был во вне игры, он не мешал обзору вратаря — Адамов сразу отреагировал на удар»

«Если даже игрок “Балтики” был во вне игры, то он не мешал обзору вратаря “Зенита” [Адамова], который сразу отреагировал на удар. Футболист стоял в стороне. Гол забит чистый. Раньше у нас были рекомендации трактовать такие эпизоды в пользу атаки.
Я даже после повторов не могу точно утверждать, что футболист «Балтики» находился в положении вне игры. Даже если он находился в офсайде, то он должен был мешать вратарю, но видно, что он стоит от него в полуметре. Он не мешал голкиперу, потому что тот мгновенно отреагировал на удар", — сказал Захаров.
Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда — а он был? Вопросы к линиям.