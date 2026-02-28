Тедеев о судействе с «Оренбургом»: «Трактовки уже всем надоели, их никто не понимает. В концовке каждое единоборство останавливалось свистком. Это не красит футбол»

Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.80
П2
5.91
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.16
П2
3.11
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.75
П2
9.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.33
П2
3.08
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
6.85
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.47
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.05
П2
3.34
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.51
П2
7.08
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.97
П2
4.51
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.19
П2
7.02
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.70
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.71
X
3.71
П2
1.62
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.17
П2
1.67
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.64
П2
1.69
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.24
П2
2.44
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.77
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.68
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.64
П2
1.81
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.47
П2
1.29
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Тедеев о судействе с «Оренбургом»: «Трактовки уже всем надоели, их никто не понимает. В концовке каждое единоборство останавливалось свистком. Это не красит футбол»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о судействе после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 19-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

В первом тайме гол Артема Дзюбы был отменен из-за офсайда. Во втором тайме тольяттинцы пропустили с пенальти, назначенного главным арбитром Андреем Прокоповым после просмотра ВАР за игру рукой Хетага Хосонова.

— Как оцените игру вашей команды?

— Безусловно, был тяжелый матч, он мало был похож на футбол, если говорить о чем‑то изящном, красивом. Трудно было сегодня играть, я понимал, что футбола будет мало, а победит тот, кто выиграет больше единоборств. Так сложилось, что в двух ключевых ситуациях выиграл «Оренбург», хотя ни одна из них не предвещала гола. Действия обеих команд были направлены скорее на то, чтобы не проиграть, а победила та команда, которой больше помог Господь. Мы не смогли использовать моменты из первого тайма, во втором из было поменьше из‑за усталости и смены тактики, но не совсем сработало.

— Что можете сказать по отмененному из‑за офсайда голу Дзюбы?

— Мы пострадали от подобных эпизодов. Все они были признаны ошибочными, а один произошел в матче первого круга против «Оренбурга». Когда поставили пенальти в наши ворота — вроде, простая ситуация, вброс мяча из‑за боковой, и вот эти трактовки уже настолько всем надоели, что их никто не понимает. В концовке каждое единоборство, которое могло привести к чему‑то в атаке, сразу останавливалось свистком. Это не очень хорошо, такие моменты не красят ни футбол, ни людей, которые принимают в этом участие. Никого обвинять не хочу, но нужно понимать, что такое дух футбола, а игра прежде всего для болельщиков, — заявил Тедеев.