Тедеев о судействе с «Оренбургом»: «Трактовки уже всем надоели, их никто не понимает. В концовке каждое единоборство останавливалось свистком. Это не красит футбол»

— Безусловно, был тяжелый матч, он мало был похож на футбол, если говорить о чем‑то изящном, красивом. Трудно было сегодня играть, я понимал, что футбола будет мало, а победит тот, кто выиграет больше единоборств. Так сложилось, что в двух ключевых ситуациях выиграл «Оренбург», хотя ни одна из них не предвещала гола. Действия обеих команд были направлены скорее на то, чтобы не проиграть, а победила та команда, которой больше помог Господь. Мы не смогли использовать моменты из первого тайма, во втором из было поменьше из‑за усталости и смены тактики, но не совсем сработало.