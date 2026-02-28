Агент Дзюбы об отмене гола форварда «Оренбургу»: «Позор и цирк. Четкого подтверждения офсайда у судей не было. В Медиалиге уже лучше повторы, чем в РПЛ»

Второе: если у судьи на ВАР нет четкого подтверждения того, что был офсайд, а его нет на единственном, более-менее нормальном повторе, который мы видим. То есть на одном нарисовали линию, там вообще ничего не видно. Он издалека находится, это, мне кажется, вообще абсурд полный. То есть этот повтор дали, чтобы хоть что-то показать. Якобы из-за того, что на более-менее близком повторе не видно: там один игрок закрывает другого и так далее.