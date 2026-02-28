Агент Дзюбы об отмене гола форварда «Оренбургу»: «Позор и цирк. Четкого подтверждения офсайда у судей не было. В Медиалиге уже лучше повторы, чем в РПЛ»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.80
П2
5.68
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.15
П2
3.14
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.75
П2
9.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.33
П2
3.08
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
6.85
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.47
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.05
П2
3.34
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.51
П2
7.08
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.97
П2
4.51
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.19
П2
7.02
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.70
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.71
X
3.71
П2
1.62
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.17
П2
1.67
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.64
П2
1.69
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.24
П2
2.44
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.77
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.68
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.64
П2
1.81
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.47
П2
1.29
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Агент Дзюбы об отмене гола форварда «Оренбургу»: «Позор и цирк. Четкого подтверждения офсайда у судей не было. В Медиалиге уже лучше повторы, чем в РПЛ»

Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, раскритиковал судейство в матче «Оренбурга» и «Акрона» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0).

Источник: Спортс"

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.

"Единственное цензурное выражение после просмотра такого матча и даже обоих матчей после рестарта РПЛ, это позор и цирк. Другие слова подобрать сложно. Вчера уже, наверное, все обсудили. Сегодня вопиющий, на мой взгляд, момент с отмененным голом Артема. Во-первых, понятно, что в трансляции не было нормального повтора. Мне кажется, Медиалигу сейчас показывают с большим количеством и лучшим качеством повторов, чем матчи Премьер-лиги.

Второе: если у судьи на ВАР нет четкого подтверждения того, что был офсайд, а его нет на единственном, более-менее нормальном повторе, который мы видим. То есть на одном нарисовали линию, там вообще ничего не видно. Он издалека находится, это, мне кажется, вообще абсурд полный. То есть этот повтор дали, чтобы хоть что-то показать. Якобы из-за того, что на более-менее близком повторе не видно: там один игрок закрывает другого и так далее.

Но из более-менее наглядных стоп-кадров, которые можно сделать по трансляции, видно, что какие-то части тела защитника: нога, пятая точка и так далее, находятся как минимум на одной линии. Но у судей, на мой, пусть и субъективный, но личный взгляд, не было четкого подтверждения того, что был офсайд. Так почему эпизод трактуется в пользу защиты, а не нападения? Как такое возможно? Непонятно.

Дальше берем момент с пенальти. Окей, была рука у Хосонова. Дальше практически подряд два момента в штрафной площади «Оренбурга». Первый эпизод: рука Ведерникова расширяет площадь тела. Арбитр даже не смотрит это. Его не подзывают к экрану, а весь просмотр занимает, наверное, меньше минуты.

Второй эпизод: с участием Беншимола и игрока «Оренбурга». Мяч попадает в локоть, рука отставлена неумышленно, но то же самое, что было у Хосонова. Почему два плюс-минус идентичных эпизода трактуются прямо противоположно? Я не знаю, как это назвать", — сказал Гольдман.