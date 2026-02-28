Владислав Радимов: «РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! И мы поймем, у кого бубенчик на голове»

В середине второго тайма защитник «Пари НН» Максим Шнапцев оказался на газоне в штрафной «Локомотива» после контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Рафаэль Шафеев сначала оставил эпизод без внимания, однако после сигнала ВАР пересмотрел момент у монитора и указал на точку. Пенальти реализовал форвард Олакунле Олусегун.
"РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! Хотя бы раз сделайте это достоянием общественности, и мы поймем, у кого бубенчик на голове, у кого колпак на носу, а у кого румяна на щеках!
Просто хочется понять, о чем именно и как разговаривали Шафеев и те, кто сидел на ВАР и его туда пригласили", — написал Радимов в телеграм-канале.