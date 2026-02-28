У Головина впервые голевые пасы в трех матчах подряд за «Монако». У хавбека 5 ассистов в последних 6 играх

Россиянин отметился ассистом в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Анже» — в эпизоде со вторым голом.
Еще никогда Головин не делал ассисты в трех играх подряд после перехода в клуб Лиги 1.
В последних шести матчах у Головина пять ассистов.
Александр Головин в третьем матче подряд сделал голевую передачу за «Монако».
