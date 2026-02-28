Конте о 2:1 с «Вероной»: «Наполи» рискует остаться без еврокубков — мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Другие команды находятся в лучшей ситуации"

"Этот сезон я запомню надолго, потому что он многому меня учит — тому, как справляться с ситуациями, с которыми я раньше никогда не сталкивался. Тренер должен обращаться и к человеческой стороне — находить правильные слова, чувствовать баланс между кнутом и пряником. Этот опыт развивает меня во многих аспектах. Справляться со всеми этими ситуациями совсем непросто. Я чувствую, что становлюсь лучше как тренер.