Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.39
П2
1.14
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.55
П2
2.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
1
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.00
П2
29.00
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Конте о 2:1 с «Вероной»: «Наполи» рискует остаться без еврокубков — мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Другие команды находятся в лучшей ситуации"

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Вероной» в 27-м туре Серии А с голом Ромелу Лукаку на 96-й минуте.

Источник: Спортс"

"Этот сезон я запомню надолго, потому что он многому меня учит — тому, как справляться с ситуациями, с которыми я раньше никогда не сталкивался. Тренер должен обращаться и к человеческой стороне — находить правильные слова, чувствовать баланс между кнутом и пряником. Этот опыт развивает меня во многих аспектах. Справляться со всеми этими ситуациями совсем непросто. Я чувствую, что становлюсь лучше как тренер.

Мы находим способ держаться на ногах и искать правильный путь — не только в футбольном плане, но и как люди. У Лукаку была очень серьезная травма, я прекрасно знаю, через что он прошел, он хочет помогать «Наполи» и помогать мне — у нас особые отношения.

Мы поддерживаем его и много работаем. Он еще не тот игрок, которого мы знаем, но постепенно к этому идет. Этот гол придаст ему уверенности. Впереди чемпионат мира, и я хотел бы, чтобы и он, и Кевин де Брюйне сыграли на нем.

Я подписал трехлетний контракт, так что еще один год остается. Давайте думать о настоящем, чтобы обеспечить себе наилучшее будущее — а это значит играть в Лиге чемпионов.

Нас ждет тяжелая борьба, мы это понимаем, потому что другие команды находятся в лучшей ситуации, а мы пытаемся вернуть игроков в форму. Мы действительно рискуем вообще остаться без еврокубков — мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Сегодня было важно забрать очки, понимая, что можем играть намного лучше", — сказал Конте в интервью DAZN Italia.