Компани о 3:2 с «Боруссией»: «Отличная реклама Бундеслиги — обе команды стремились атаковать и выиграть. Чувствовалось, что “Дортмунд” хотел воспользоваться своим шансом»

«Сегодня все было по-настоящему напряженно. Чувствовалось, что “Боруссия” очень хотела воспользоваться своим шансом. Это ощущалось на протяжении всех 90 минут. Даже после счета 2:2 они продолжали идти вперед — им очень хотелось победить.
Но и наши ребята не просто стояли в обороне. Мы раз за разом пытались находить свои моменты.
На мой взгляд, это была отличная реклама Бундеслиги — с интенсивностью, голами и, прежде всего, с абсолютным стремлением обеих команд постоянно атаковать и выиграть этот матч", — сказал Компани.