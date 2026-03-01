Ричмонд
Глава РПЛ оценил шансы сборной России на возвращение на фоне ударов США по Ирану: «Видны двойные стандарты. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках, а сборная поучаствует в отборе Евро-2028»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о событиях на Ближнем Востоке.

Источник: Спортс"

Ранее Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, летом матчи чемпионата мира запланированы в 11 городах США.

— Следите за событиями, которые происходят на Ближнем Востоке?

— Страшно на такое смотреть. Хорошо, что все команды РПЛвовремя вернулись. Для меня сейчас это самое главное. Если ситуация не нормализуется, вряд ли кто-то будет проводить там сборы дальше.

— Считаете, что после этого шансы добиться разбана наших клубов и сборной повысились?

— Очень надеюсь, что будет принято единственно правильное решение. Видны двойные стандарты, никто уже по-другому это и не назовет. Просто какая-то дикость. Я не нахожусь в переговорах по возвращению, но надеюсь, что российские клубы будут играть в еврокубках в следующем сезоне, а сборная России вернется в официальные соревнования и примет участие в отборе к Евро-2028, — сказал Алаев.