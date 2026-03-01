Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Главный вопрос в методических указаниях, у “Локо” были моменты, когда на Комличенко такие 11-метровые не ставили»

У нас были такие же моменты, когда на Николае Комличенко 11-метровые не ставили, обуславливая это тем, что нападающий может подставляться, опорная нога может быть другая и так далее. Здесь все прекрасно видели, что контакта как такового не было. Оценки вынесут те специалисты, которым это необходимо. Наша задача — заниматься своей работой, футболом, командой и добиваться результата, — сказал Галактионов.