Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
13:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.29
П2
7.80
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Главный вопрос в методических указаниях, у “Локо” были моменты, когда на Комличенко такие 11-метровые не ставили»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче с «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

— Что вы думаете о судействе? Что с этим делать?

— Давайте так: о судействе скажут те люди, которые должны давать им оценки. Мы говорим по матчу. Это все-таки разные вещи. На мой взгляд, пенальти сомнительный. Видеоповтор, который мы посмотрели…

В чем главная суть интерпретаций и трактовок: дают определенные методологические указания, мы проводим семинары. Мы сейчас не говорим об ошибках, ошибаться могут все — игроки, тренеры, арбитры. Все могут делать неправильные вещи. Мы к этому нормально относимся, с пониманием. Главный вопрос в методических указаниях.

У нас были такие же моменты, когда на Николае Комличенко 11-метровые не ставили, обуславливая это тем, что нападающий может подставляться, опорная нога может быть другая и так далее. Здесь все прекрасно видели, что контакта как такового не было. Оценки вынесут те специалисты, которым это необходимо. Наша задача — заниматься своей работой, футболом, командой и добиваться результата, — сказал Галактионов.