Ковач о 2:3: «Мастерство игроков “Баварии” решило исход матча. Хочу похвалить “Боруссию”, при небольшом везении матч можно было бы свести к ничьей»

"После матча в Бергамо сегодня было действительно очень хорошее выступление. Команда проявила характер и полностью заслужила комплименты.
Но с другой стороны — «Бавария». Если посмотреть хотя бы на первый гол: как Йозуа (Киммих — Спортс«“) находит Сержа (Гнабри — Спортс”»), а тот затем отдает передачу третьему — это уровень мирового класса. В итоге именно это и стало разницей, которую сегодня было видно.
Тем не менее я хочу особо похвалить свою команду. Я уже сказал это игрокам, потому что сегодня они сражались изо всех сил. «Баварии» пришлось по-настоящему постараться, чтобы уйти с поля победителем. При небольшом везении такой матч можно было бы свести к ничьей. Но в итоге именно мастерство — например, как у Йозуа Киммиха — решило исход матча", — сказал Ковач.