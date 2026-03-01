Ричмонд
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
13:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.29
П2
7.80
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня — 4:1 с «Вильярреалом»

«Барселона» разгромила «Вильярреал» со счетом 4:1 в 26-м туре Ла Лиги.

Это 33-я крупная победа «блауграны» за 100 матчей под руководством Ханса-Дитера Флика. При немце сине-гранатовые трижды разгромили «Атлетик» (3:0, 4:0, 5:0), «Валенсию» (7:1, 5:0, 6:0) и «Мальорку» (5:1, 3:0, 3:0).

«Барселона» также дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1), «Жирону» (4:1, 4:1), а теперь и «Вильярреал» (5:1, 4:1).

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0), «Олимпиакос» (6:1), «Овьедо» (3:0), «Копенгаген» (4:1), «Леванте» (3:0), «Хетафе» (3:0) и «Осасуна» (3:0).

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Испании.