«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня — 4:1 с «Вильярреалом»

Это 33-я крупная победа «блауграны» за 100 матчей под руководством Ханса-Дитера Флика. При немце сине-гранатовые трижды разгромили «Атлетик» (3:0, 4:0, 5:0), «Валенсию» (7:1, 5:0, 6:0) и «Мальорку» (5:1, 3:0, 3:0).