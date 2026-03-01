У Кейна 30 голов в сезоне Бундеслиги. Он лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в 17 мячей

Англичанин отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в 24-м туре Бундеслиги (3:2). Кейн забил с игры и с пенальти.
Харри лидирует в гонке бомбардиров в отрывом в 17 голов. У Луиса Диаса и Дениза Ундава по 13 мячей.
Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 30 голов в сезоне Бундеслиги.
Англичанин отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в 24-м туре Бундеслиги (3:2). Кейн забил с игры и с пенальти.
Харри лидирует в гонке бомбардиров в отрывом в 17 голов. У Луиса Диаса и Дениза Ундава по 13 мячей.