Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»

"Доволен реакцией? Это было важно, мы осознавали значение этих трех очков. Я принимаю победу, потому что мы играли против сильной команды, которая умеет создавать проблемы.
Для нас это был 16-й матч за 50 дней, нам нужно было вернуть стабильность.
Мы всегда делаем все, что в наших силах, готовясь к матчам. Мы относимся ко всем матчам одинаково, независимо от соперника. Мы осознаем, что делаем, но в футболе бывают и победы, и поражения. Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка. Мы должны продолжать идти вперед и сохранять стабильность во всем, что мы делали хорошо в последние месяцы", — сказал Киву.