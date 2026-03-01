Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»

Мы всегда делаем все, что в наших силах, готовясь к матчам. Мы относимся ко всем матчам одинаково, независимо от соперника. Мы осознаем, что делаем, но в футболе бывают и победы, и поражения. Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка. Мы должны продолжать идти вперед и сохранять стабильность во всем, что мы делали хорошо в последние месяцы", — сказал Киву.