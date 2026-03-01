«Перед игрой мы много говорили о погодных условиях. Но это Россия, играем в любую погоду. Хорошо, что делегаты и судьи немного сдвинули начало матча. Во втором тайме футболисты уже растопили снег», — сказал Евсеев.
Тренер «Махачкалы» Евсеев о 2:1 с «Рубином»: «Это Россия, играем в любую погоду. Во втором тайме футболисты уже растопили снег»
Тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о погодных условиях во время матча РПЛ с «Рубином» (2:1). Начало игры в Каспийске было перенесено на 30 минут из‑за сильного снегопада.