Энрике об 1:0 с «Гавром»: «ПСЖ» заслуживал большего. Хотел бы, чтобы игроки вернули себе уверенность"

Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
13:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.29
П2
7.80
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.74
П2
1.45
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.30
П2
3.10
Футбол. Первая лига
16:00
Чайка
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.16
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.01
X
4.31
П2
1.59
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.55
П2
2.06
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.65
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.73
П2
5.93
Футбол. Франция
17:00
Париж
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.41
П2
6.30
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.17
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.63
П2
6.58
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.33
П2
3.95
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2

Энрике об 1:0 с «Гавром»: «ПСЖ» заслуживал большего. Хотел бы, чтобы игроки вернули себе уверенность"

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу над «Гавром» (1:0) в Лиге 1.

"Мы создавали моменты, но не реализовали пенальти. Если хочешь закончить матч в Гавре без мучений, нужно быть точнее. Терпеть — часть тренерской жизни. В прошлом сезоне, когда мы выиграли все, мы сильно мучились. Это уникальная работа.

На протяжении большей части матча я был расстроен, потому что мы заслуживали большего. Я хотел бы, чтобы игроки вернули себе уверенность, но это непросто. Нам нужно прибавлять, и мне в том числе. В нашей игре в атаке и обороне есть определенные неточности, но настрой был невероятным", — сказал Энрике.