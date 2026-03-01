Симеоне об 1:0 с «Овьедо»: «Вильярреал» проиграл, и «Атлетико» было важно не отставать от тех, кто выше в таблице"

Ричмонд
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
13:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.35
П2
7.80
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
7.90
X
4.73
П2
1.45
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.30
П2
3.06
Футбол. Первая лига
16:00
Чайка
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.16
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.49
П2
1.59
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.55
П2
2.06
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.59
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.75
П2
3.70
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.62
П2
5.90
Футбол. Франция
17:00
Париж
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
6.41
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.18
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.61
П2
6.54
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.33
П2
3.95
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.37
П2
5.90
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.54
П2
3.45
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.82
X
2.96
П2
2.92
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.82
П2
4.61
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2

Симеоне об 1:0 с «Овьедо»: «Вильярреал» проиграл, и «Атлетико» было важно не отставать от тех, кто выше в таблице"

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил победу над «Овьедо» (1:0) в Ла Лиге. Мадридцы вышли на третье место в таблице, догнав по очкам. «Вильярреал».

Источник: Sports

"Мы забили важный гол в сложном матче против команды, которой очень нужны были очки. По ходу игры мы набирали обороты. Мы хорошо провели второй тайм и забили красивый гол, который пойдет на пользу Хулиану [Альваресу] и команде.

«Вильярреал» проиграл, и было важно не отставать от команд, находящихся выше нас в таблице. Мы стремились к стабильным результатам в Ла Лиге, чтобы конкурировать. Приложили массу усилий, поэтому нам нужно было контролировать игру с помощью свежих игроков, которые могли бы приносить пользу все 90 минут, а не только в начале. У нас отменили гол [Баэны], а затем случился этот прекрасный гол [Альвареса]", — сказал Симеоне.