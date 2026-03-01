Тренер женской сборной России Красножан об ударах по Ирану: «Мы недалеко от Дубая, здесь спокойно. Переживаем за людей, которые гибнут»

Накануне команда Красножана разгромила Танзанию (4:1) в стартовом матче Pink Ladies Cup.
"Что касается обстановки в ОАЭ, то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того. Они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится.
Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось. Добавились только переживания за людей, которые гибнут", — сказал Красножан.
В рамках турнира женская сборная России также сыграет с Ганой (3 марта) и Гонконгом (6 марта).
США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира — по участнику.