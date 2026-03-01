«Райс обхватили Хато, потом пытался отбить мяч рукой — выбирай любой фол, но пенальти в ворота “Арсенала” в игре с “Челси” не назначен. У нас хаотичный свод правил». Журналист Ка

Я согласен, что при игре рукой должно быть намерение. Но, к сожалению, согласно тому хаотичному своду правил, который Дэвид Эллерей (бывший глава комитета арбитров Футбольной ассоциации Англии (FA), а сейчас технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (FAB) — Спортс«) “и его соратники переписывали для нас уже несколько раз, это не так”, — написал Каслс.