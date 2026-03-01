«Райс обхватили Хато, потом пытался отбить мяч рукой — выбирай любой фол, но пенальти в ворота “Арсенала” в игре с “Челси” не назначен. У нас хаотичный свод правил». Журналист Ка

На 45-й минуте дерби капитан «синих» Рис Джеймс подал с углового к ближней штанге. Хавбек «канониров» Деклан Райс руками обхватил защитника Джоррела Хато и не дал ему выпрыгнуть. Мяч попал Райсу в область локтя и полетел по направлению к ближней девятке. Голкипер Давид Райя сделал сэйв. Арбитр Даррен Инглэнд не усмотрел нарушения в действиях Райса, ВАР не изменил его решение.
«Выбирайте пенальти за любое из действий Райса. Обеими руками он крепко обхватили Хато во время углового. Затем он попытался отбить мяч левой рукой. Пенальти не был назначен ни за одно из движений. К счастью, “Челси” сравнял счет после следующего углового.
Я согласен, что при игре рукой должно быть намерение. Но, к сожалению, согласно тому хаотичному своду правил, который Дэвид Эллерей (бывший глава комитета арбитров Футбольной ассоциации Англии (FA), а сейчас технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (FAB) — Спортс«) “и его соратники переписывали для нас уже несколько раз, это не так”, — написал Каслс.
Салиба руками обхватил Жоао Педро в штрафной и сомкнул их в замок, форвард «Челси» сыграл в мяч, Райя кулаками попал ему по голове. Судья не поставил пенальти в ворота «Арсенала».
Нету из «Челси» получил 2 желтые за 3 минуты в дерби с «Арсеналом». Он 7-й игрок «синих» с удалением в сезоне АПЛ, до антирекорда лиги — 1 красная.