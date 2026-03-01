Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
Все коэффициенты
П1
13.75
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.09
П2
2.94
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.57
П2
3.87
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

«Райс обхватили Хато, потом пытался отбить мяч рукой — выбирай любой фол, но пенальти в ворота “Арсенала” в игре с “Челси” не назначен. У нас хаотичный свод правил». Журналист Ка

Британский журналист Дункан Каслс раскритиковал судью матча 28-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси».

Источник: Спортс"

На 45-й минуте дерби капитан «синих» Рис Джеймс подал с углового к ближней штанге. Хавбек «канониров» Деклан Райс руками обхватил защитника Джоррела Хато и не дал ему выпрыгнуть. Мяч попал Райсу в область локтя и полетел по направлению к ближней девятке. Голкипер Давид Райя сделал сэйв. Арбитр Даррен Инглэнд не усмотрел нарушения в действиях Райса, ВАР не изменил его решение.

«Выбирайте пенальти за любое из действий Райса. Обеими руками он крепко обхватили Хато во время углового. Затем он попытался отбить мяч левой рукой. Пенальти не был назначен ни за одно из движений. К счастью, “Челси” сравнял счет после следующего углового.

Я согласен, что при игре рукой должно быть намерение. Но, к сожалению, согласно тому хаотичному своду правил, который Дэвид Эллерей (бывший глава комитета арбитров Футбольной ассоциации Англии (FA), а сейчас технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (FAB) — Спортс«) “и его соратники переписывали для нас уже несколько раз, это не так”, — написал Каслс.

Салиба руками обхватил Жоао Педро в штрафной и сомкнул их в замок, форвард «Челси» сыграл в мяч, Райя кулаками попал ему по голове. Судья не поставил пенальти в ворота «Арсенала».

Нету из «Челси» получил 2 желтые за 3 минуты в дерби с «Арсеналом». Он 7-й игрок «синих» с удалением в сезоне АПЛ, до антирекорда лиги — 1 красная.