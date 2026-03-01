Черчесов об 1:0: «Без командного духа, борьбы, как можно выиграть у ЦСКА? Никак. Что я хотел увидеть от “Ахмата”, я увидел»

"Впечатления от игры хорошие, мы выиграли у хорошего соперника. В такой игре невозможно доминировать все 90 минут, но то, что я хотел увидеть от команды, я увидел — командную игру, дух, борьбу. Мы задачу выполнили, потому и выиграли.
Все ребята сыграли на своем уровне. Понятно, что первые пару минут Цаке волновался, но потом он втянулся и свою задачу выполнил. Хлусевич и Абдулкадыров сыграли немного, но задачи свои тоже выполнили.
Без командного духа, борьбы как можно выиграть у ЦСКА? Никак", — сказал Черчесов.