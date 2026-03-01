Артета про 2:1 с «Челси»: «Доволен готовностью футболистов доминировать и идти до конца. В марте “Арсенал” участвует во всех соревнованиях и находится в числе лидеров»

О матче.
"Мы знали, что будет сложная игра. Это команда высокого уровня, очень хорошо подготовленная их тренером.
Думаю, мы делали отличные вещи на протяжении всего матча. Момент с пропущенным голом [в конце первого тайма] расстроил нас, но у нас был весь второй тайм впереди. Мы должны были гораздо лучше контролировать мяч, когда у соперника осталось 10 человек на поле.
Понимали важность индивидуальных единоборств при стандартных положениях, потому что «Челси» — топ-команда, которая хорошо атакует и защищается при стандартах".
О Тимбере.
«Он значительно улучшает нашу игру в разных фазах, в обеих штрафных — атакует и защищается».
О спорном моменте с возможным пенальти.
«Я не пересматривал моменты, но это была настоящая борьба на протяжении всего матча».
О Райе и положении команды.
"Последний сэйв Давида — потрясающий. Мы не должны были оказаться в такой ситуации.
Мы очень рады, потому что знаем, что за последнюю неделю провели две сложные игры. Я доволен отношением футболистов и готовностью идти до конца и доминировать. Сейчас март, и мы участвуем во всех соревнованиях, находимся в числе лидеров", — сказал Артета.