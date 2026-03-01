Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.85
П2
3.87
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
Все коэффициенты
П1
13.75
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.26
П2
3.08
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Артета про 2:1 с «Челси»: «Доволен готовностью футболистов доминировать и идти до конца. В марте “Арсенал” участвует во всех соревнованиях и находится в числе лидеров»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги дерби с «Челси» (2:1) в рамках 28-го тура АПЛ.

Источник: Спортс"

О матче.

"Мы знали, что будет сложная игра. Это команда высокого уровня, очень хорошо подготовленная их тренером.

Думаю, мы делали отличные вещи на протяжении всего матча. Момент с пропущенным голом [в конце первого тайма] расстроил нас, но у нас был весь второй тайм впереди. Мы должны были гораздо лучше контролировать мяч, когда у соперника осталось 10 человек на поле.

Понимали важность индивидуальных единоборств при стандартных положениях, потому что «Челси» — топ-команда, которая хорошо атакует и защищается при стандартах".

О Тимбере.

«Он значительно улучшает нашу игру в разных фазах, в обеих штрафных — атакует и защищается».

О спорном моменте с возможным пенальти.

«Я не пересматривал моменты, но это была настоящая борьба на протяжении всего матча».

О Райе и положении команды.

"Последний сэйв Давида — потрясающий. Мы не должны были оказаться в такой ситуации.

Мы очень рады, потому что знаем, что за последнюю неделю провели две сложные игры. Я доволен отношением футболистов и готовностью идти до конца и доминировать. Сейчас март, и мы участвуем во всех соревнованиях, находимся в числе лидеров", — сказал Артета.