Росеньор про 1:2 от «Арсенала»: «Челси» доминирует во всех матчах, у них не было моментов до стандартов. Два пропущенных гола с угловых и красная карточка — это история нашего сезона&qu

— В последних трех играх история повторяется — одно и то же. Мы доминируем во всех матчах. Я никогда не указываю пальцем на других, но очевидно, что конкретно нам нужно стать улучшить. Нам нужно быть безжалостными в обеих штрафных. Два пропущенных гола с угловых и красная карточка — это история нашего сезона.
Первый гол — топ. «Арсенал», вероятно, лучшая команда в мире в этом плане. Второй — просто разочарование. Мы должны играть лучше. Я не хочу постоянно говорить здесь о том, что у нас хорошо получается. Нам многое нужно исправить перед выездом к «Астон Вилле».
Речь про сочетание факторов — это и опека, и игроки в зонах, и работа вратаря. Я не буду выделять кого-то одного, сделаю акцент на этом на тренировке.
— Что идет не так у «Челси»?
— Трудно указать на одну причину. Нам платят за то, чтобы мы выигрывали матчи, и если вы думаете, что мы не обращали внимание на это, то это просто безумие. Я думал, что боль от потери двух очков в матчах с «Лидсом» и «Бернли» подстегнет нас.
Я считаю, что тактическая расстановка у нас была хорошей. «Арсенал» не создавал проблем до стандартных положений.
— Вы на 6 очков отстаете от топ-4.
— Мы играем с ними (соперниками за место в зоне Лиги чемпионов — Спортс«“). Если мы решим свои проблемы, у нас будет отличный шанс — все очень просто, — сказал Росеньор в эфире Sky Sports.