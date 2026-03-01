Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.67
П2
7.20
Футбол. Италия
перерыв
Рома
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.82
П2
8.75
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.45
П2
1.93
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Росеньор про 1:2 от «Арсенала»: «Челси» доминирует во всех матчах, у них не было моментов до стандартов. Два пропущенных гола с угловых и красная карточка — это история нашего сезона&qu

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о поражении от «Арсенала» (1:2) в 28-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

— В последних трех играх история повторяется — одно и то же. Мы доминируем во всех матчах. Я никогда не указываю пальцем на других, но очевидно, что конкретно нам нужно стать улучшить. Нам нужно быть безжалостными в обеих штрафных. Два пропущенных гола с угловых и красная карточка — это история нашего сезона.

Первый гол — топ. «Арсенал», вероятно, лучшая команда в мире в этом плане. Второй — просто разочарование. Мы должны играть лучше. Я не хочу постоянно говорить здесь о том, что у нас хорошо получается. Нам многое нужно исправить перед выездом к «​​Астон Вилле».

Речь про сочетание факторов — это и опека, и игроки в зонах, и работа вратаря. Я не буду выделять кого-то одного, сделаю акцент на этом на тренировке.

— Что идет не так у «Челси»?

— Трудно указать на одну причину. Нам платят за то, чтобы мы выигрывали матчи, и если вы думаете, что мы не обращали внимание на это, то это просто безумие. Я думал, что боль от потери двух очков в матчах с «Лидсом» и «Бернли» подстегнет нас.

Я считаю, что тактическая расстановка у нас была хорошей. «Арсенал» не создавал проблем до стандартных положений.

— Вы на 6 очков отстаете от топ-4.

— Мы играем с ними (соперниками за место в зоне Лиги чемпионов — Спортс«“). Если мы решим свои проблемы, у нас будет отличный шанс — все очень просто, — сказал Росеньор в эфире Sky Sports.