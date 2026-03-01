Джеймс об 1:2: «В 2026-м 90% голов забивается на стандартах, наверное. “Арсенал” один из лучших в этом. “Челси” играет в сильнейшей лиге мира, даже 11 на 11 тяжело, а вдесятером &m

На 70-й минуте в составе «синих» был удален Педру Нету.
«Обидно уходить с пустыми руками. При счете 1:1 у нас был полумомент, чтобы сделать 2:1, их вратарь совершил хороший сейв, затем они заработали стандарт и сумели забить».
О важности стандартных положений.
«Таков футбол в 2026 году — наверное, 90% голов забивается после стандартов. “Арсенал” — одна из лучших команд в мире по игре на стандартах.
Их очень трудно остановить, сегодня они забили дважды. Обидно. Мы тоже забили один мяч, был еще один шанс, но сегодня был не наш день".
Об удалениях «Челси».
"Мы уже обсуждали это, тема поднималась не раз. Каждый раз это разные игроки, не один и тот же футболист. Внутри команды нам нужно все проанализировать и продолжать прибавлять. Это проблема: мы играем в самой сильной лиге мира, и даже 11 на 11 тяжело, а вдесятером против одиннадцати — еще сложнее, независимо от того, против кого ты выходишь.
У меня нет сомнений ни в команде, ни в тренерском штабе. Сегодня все сложилось не в нашу пользу, но нам нужно собраться и двигаться дальше", — сказал Джеймс в интервью Sky Sports.