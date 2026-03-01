Джеймс об 1:2: «В 2026-м 90% голов забивается на стандартах, наверное. “Арсенал” один из лучших в этом. “Челси” играет в сильнейшей лиге мира, даже 11 на 11 тяжело, а вдесятером &m

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.82
П2
7.10
Футбол. Италия
перерыв
Рома
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.82
П2
9.00
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.45
П2
1.95
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Джеймс об 1:2: «В 2026-м 90% голов забивается на стандартах, наверное. “Арсенал” один из лучших в этом. “Челси” играет в сильнейшей лиге мира, даже 11 на 11 тяжело, а вдесятером &m

Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о поражении от «Арсенала» в 28-м туре АПЛ (1:2).

На 70-й минуте в составе «синих» был удален Педру Нету.

«Обидно уходить с пустыми руками. При счете 1:1 у нас был полумомент, чтобы сделать 2:1, их вратарь совершил хороший сейв, затем они заработали стандарт и сумели забить».

О важности стандартных положений.

«Таков футбол в 2026 году — наверное, 90% голов забивается после стандартов. “Арсенал” — одна из лучших команд в мире по игре на стандартах.

Их очень трудно остановить, сегодня они забили дважды. Обидно. Мы тоже забили один мяч, был еще один шанс, но сегодня был не наш день".

Об удалениях «Челси».

"Мы уже обсуждали это, тема поднималась не раз. Каждый раз это разные игроки, не один и тот же футболист. Внутри команды нам нужно все проанализировать и продолжать прибавлять. Это проблема: мы играем в самой сильной лиге мира, и даже 11 на 11 тяжело, а вдесятером против одиннадцати — еще сложнее, независимо от того, против кого ты выходишь.

У меня нет сомнений ни в команде, ни в тренерском штабе. Сегодня все сложилось не в нашу пользу, но нам нужно собраться и двигаться дальше", — сказал Джеймс в интервью Sky Sports.