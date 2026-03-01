«Фенербахче» Тедеско 21 матч подряд не проигрывает в чемпионате Турции. Экс-тренер «Спартака» побил рекорд клуба, державшийся с 1965 года

В 24-м туре турецкой Суперлиги Клуб из Стамбула на выезде уступал со счетом 0:2 «Антальяспору» до 63-й минуты, но сумел свести матч к ничьей (2:2).
Таким образом, после назначения Тедеско «Фенербахче» не проигрывает в чемпионате страны на протяжении 21 матча — 13 побед, 8 ничьих.
Тедеско побил рекорд Оскара Холда (19 матчей без поражений в октябре 1964-го — феврале 1965 года) по самой длинной беспроигрышной серии после прихода в клуб.
Отметим, что бывший тренер «Спартака» пропускал сегодняшнюю игру. Клуб сообщил, что врачи наблюдают за Доменико, у которого вирусная инфекция и высокая температура.
«Фенербахче» идет на втором месте в чемпионате Турции, набрав 54 очка в 24 матчах. Лидирует «Галатасарай» с 58 очками.