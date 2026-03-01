Юран считает, что иностранные тренеры не умеют готовить команды РПЛ зимой: «Они не знакомы с этой паузой, как будут объяснять? Нужно “повариться” с командой, наделать ошибок»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.67
П2
7.20
Футбол. Италия
перерыв
Рома
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.82
П2
9.00
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.45
П2
1.95
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Юран считает, что иностранные тренеры не умеют готовить команды РПЛ зимой: «Они не знакомы с этой паузой, как будут объяснять? Нужно “повариться” с командой, наделать ошибок»

Бывший тренер «Химок», «Пари НН» и «Балтики» Сергей Юран считает, что иностранные специалисты не умеют готовить команды Мир РПЛ во время зимних сборов.

Источник: Спортс"

— Российские тренеры знакомы с этой паузой большой. ЦСКА феерил в Зимнем кубке РПЛ и выиграл трофей, но я не следил за ними. Однако в прошедшем матче [с «Ахматом», 0:1] грозненский клуб был лучше готов физически, лучше вел единоборства.

Где у нас тренируют иностранные тренеры? ЦСКА, «Рубин» (казанцы уступили «Динамо» Махачкала в первом матче при Франке Артиге со счетом 1:2 — Спортс«“)…

— На что вы намекаете? Что иностранным тренерам сложнее готовить российские команды во время паузы?

— Они не знакомы с этой паузой. Как они будут объяснять? Нужно «повариться» в этой паузе с командой, пройти сборы, наделать ошибок и уже более‑менее подходить к первым играм, — сказал Юран в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».