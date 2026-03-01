Юран считает, что иностранные тренеры не умеют готовить команды РПЛ зимой: «Они не знакомы с этой паузой, как будут объяснять? Нужно “повариться” с командой, наделать ошибок»

— Российские тренеры знакомы с этой паузой большой. ЦСКА феерил в Зимнем кубке РПЛ и выиграл трофей, но я не следил за ними. Однако в прошедшем матче [с «Ахматом», 0:1] грозненский клуб был лучше готов физически, лучше вел единоборства.
Где у нас тренируют иностранные тренеры? ЦСКА, «Рубин» (казанцы уступили «Динамо» Махачкала в первом матче при Франке Артиге со счетом 1:2 — Спортс«“)…
— На что вы намекаете? Что иностранным тренерам сложнее готовить российские команды во время паузы?
— Они не знакомы с этой паузой. Как они будут объяснять? Нужно «повариться» в этой паузе с командой, пройти сборы, наделать ошибок и уже более‑менее подходить к первым играм, — сказал Юран в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».