Джанни Инфантино: «Если игрок закрывает рот и говорит что-то с расистским подтекстом, он должен быть удален. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был»

Напомним, в ходе матча с «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. Клуб подавал апелляцию на решение УЕФА отстранить аргентинца от ответного матча, она была отклонена.
"Если игрок закрывает рот и говорит что-то, что имеет расистский подтекст, он, очевидно, должен быть удален с поля. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был говорить, иначе ему не пришлось бы закрывать рот.
Я просто не понимаю: если вам нечего скрывать, вы не закрываете рот, когда что-то говорите. Все просто. Это те меры, которые мы можем и должны принять, если серьезно относимся к борьбе с расизмом.
Мы должны действовать решительно, и это должно иметь сдерживающий эффект. Возможно, стоит подумать не только о наказании, но и о том, чтобы менять культуру, позволять игрокам или любому, кто совершил проступок, извиниться.
В порыве гнева можно сделать то, о чем потом жалеешь, — и тогда санкция должна быть иной. Нам нужно сделать шаг вперед и, возможно, подумать и об этом", — сказал Инфантино в интервью Sky News.