Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.67
П2
7.20
Футбол. Италия
перерыв
Рома
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.82
П2
9.00
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.45
П2
1.95
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Джанни Инфантино: «Если игрок закрывает рот и говорит что-то с расистским подтекстом, он должен быть удален. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футболистов, прикрывающих рот во время стычек с соперниками, следует удалять с поля.

Источник: Спортс"

Напомним, в ходе матча с «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. Клуб подавал апелляцию на решение УЕФА отстранить аргентинца от ответного матча, она была отклонена.

"Если игрок закрывает рот и говорит что-то, что имеет расистский подтекст, он, очевидно, должен быть удален с поля. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был говорить, иначе ему не пришлось бы закрывать рот.

Я просто не понимаю: если вам нечего скрывать, вы не закрываете рот, когда что-то говорите. Все просто. Это те меры, которые мы можем и должны принять, если серьезно относимся к борьбе с расизмом.

Мы должны действовать решительно, и это должно иметь сдерживающий эффект. Возможно, стоит подумать не только о наказании, но и о том, чтобы менять культуру, позволять игрокам или любому, кто совершил проступок, извиниться.

В порыве гнева можно сделать то, о чем потом жалеешь, — и тогда санкция должна быть иной. Нам нужно сделать шаг вперед и, возможно, подумать и об этом", — сказал Инфантино в интервью Sky News.