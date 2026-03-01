Воспитанник «Барсы» Мунир и хавбек Иван Санчес, играющие в Иране, после атаки на страну 12 часов ехали до турецкой границы на машинах. Их сняли с рейса в Дубай

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.70
П2
7.39
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
2
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.24
П2
3.60
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.59
X
3.30
П2
1.93
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Воспитанник «Барсы» Мунир и хавбек Иван Санчес, играющие в Иране, после атаки на страну 12 часов ехали до турецкой границы на машинах. Их сняли с рейса в Дубай

Мунир Эль-Хаддади и Иван Санчес, ранее игравшие в Испании, с трудом покинули Иран во время обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Спортс"

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

30-летний Мунир, играющий за «Эстегляль», и 33-летний Санчес, представляющий «Сепахан», покинули Иран по суше через Турцию и прибудут в Испанию в ближайшее время.

«Вчера мы планировали покинуть страну по воздуху, но нас в итоге эвакуировали из самолета, и мы не смогли вылететь. Клуб предоставил мне машину, чтобы я мог покинуть страну по суше, и благодаря этому я смог пересечь границу. Сейчас я в безопасности в Турции и прибуду в Испанию в ближайшие несколько часов», — написал Эль-Хаддади сегодня в полдень.

«Мы узнали обо всем, что произошло. У нас был рейс в Дубай в субботу. В пятницу мы играли в Тегеране, у нас были выходные до вторника, и мы собирались в Дубай. Так получилось, что я летел одним рейсом с Муниром. Мы болтали и отдыхали, когда примерно через 10 минут нас заставили выйти из самолета и сказали, что мы должны уйти, потому что воздушное пространство закрыли», — рассказал Иван из аэропорта Стамбула в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Мунир на микроатобусе и Санчес на такси выехали из Тегерана к границе с Турцией.

"Мы видели, как некоторые ракеты пробивали оборону Ирана, но они были очень далеко.

Нам потребовалось около 12 часов, чтобы добраться до турецкой границы, и там у нас не было никаких проблем, потому что у нас были испанские визы. Нам потребовалось два часа, чтобы добраться до ближайшего аэропорта, где нам пришлось ждать с 5:00 до 12:30, пока наконец не вылетел наш рейс в Стамбул.

Больше всего сейчас беспокоятся наши семьи, потому что у нас не было интернета. Мы не могли им ничего сообщить, и для них двенадцать часов без какой-либо информации о нас, учитывая сложившуюся ситуацию, — это, мягко говоря, хуже, чем для нас самих. С нетерпением жду возвращения в Испанию и встречи с семьей", — сказал Иван Санчес.

«Мы уже были на взлетной полосе, готовые улететь, и нам сказали, что мы должны покинуть борт самолета. Друг написал мне о нападении», — добавил Мунир и показал видео взрывов, которые заснял сам пол дороге.

Напомним, что Мунир — воспитанник «Барселоны», он также играл за «Валенсию», «Севилью» и другие клубы Ла Лиги. Санчес выступал за вторую команду «Атлетико», «Эльче», «Вальядолид», «Бирмингем».