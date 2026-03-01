Воспитанник «Барсы» Мунир и хавбек Иван Санчес, играющие в Иране, после атаки на страну 12 часов ехали до турецкой границы на машинах. Их сняли с рейса в Дубай

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.
30-летний Мунир, играющий за «Эстегляль», и 33-летний Санчес, представляющий «Сепахан», покинули Иран по суше через Турцию и прибудут в Испанию в ближайшее время.
«Вчера мы планировали покинуть страну по воздуху, но нас в итоге эвакуировали из самолета, и мы не смогли вылететь. Клуб предоставил мне машину, чтобы я мог покинуть страну по суше, и благодаря этому я смог пересечь границу. Сейчас я в безопасности в Турции и прибуду в Испанию в ближайшие несколько часов», — написал Эль-Хаддади сегодня в полдень.
«Мы узнали обо всем, что произошло. У нас был рейс в Дубай в субботу. В пятницу мы играли в Тегеране, у нас были выходные до вторника, и мы собирались в Дубай. Так получилось, что я летел одним рейсом с Муниром. Мы болтали и отдыхали, когда примерно через 10 минут нас заставили выйти из самолета и сказали, что мы должны уйти, потому что воздушное пространство закрыли», — рассказал Иван из аэропорта Стамбула в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.
Мунир на микроатобусе и Санчес на такси выехали из Тегерана к границе с Турцией.
"Мы видели, как некоторые ракеты пробивали оборону Ирана, но они были очень далеко.
Нам потребовалось около 12 часов, чтобы добраться до турецкой границы, и там у нас не было никаких проблем, потому что у нас были испанские визы. Нам потребовалось два часа, чтобы добраться до ближайшего аэропорта, где нам пришлось ждать с 5:00 до 12:30, пока наконец не вылетел наш рейс в Стамбул.
Больше всего сейчас беспокоятся наши семьи, потому что у нас не было интернета. Мы не могли им ничего сообщить, и для них двенадцать часов без какой-либо информации о нас, учитывая сложившуюся ситуацию, — это, мягко говоря, хуже, чем для нас самих. С нетерпением жду возвращения в Испанию и встречи с семьей", — сказал Иван Санчес.
«Мы уже были на взлетной полосе, готовые улететь, и нам сказали, что мы должны покинуть борт самолета. Друг написал мне о нападении», — добавил Мунир и показал видео взрывов, которые заснял сам пол дороге.
Напомним, что Мунир — воспитанник «Барселоны», он также играл за «Валенсию», «Севилью» и другие клубы Ла Лиги. Санчес выступал за вторую команду «Атлетико», «Эльче», «Вальядолид», «Бирмингем».