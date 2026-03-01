Воспитанник «Барсы» Мунир и хавбек Иван Санчес, играющие в Иране, после атаки на страну 12 часов ехали до турецкой границы на машинах. Их сняли с рейса в Дубай

«Мы узнали обо всем, что произошло. У нас был рейс в Дубай в субботу. В пятницу мы играли в Тегеране, у нас были выходные до вторника, и мы собирались в Дубай. Так получилось, что я летел одним рейсом с Муниром. Мы болтали и отдыхали, когда примерно через 10 минут нас заставили выйти из самолета и сказали, что мы должны уйти, потому что воздушное пространство закрыли», — рассказал Иван из аэропорта Стамбула в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.