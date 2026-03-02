Росеньор после 1:2 с «Арсеналом»: «Я не хочу говорить о давлении на лидеров АПЛ. Мы “Челси”, мы хотим выигрывать все матчи»

В 28-м туре АПЛ «синие» проиграли «Арсеналу» на выезде (1:2). Команда идет на 6-м месте в таблице.
«Я не хочу слишком много говорить о давлении на лидеров чемпионата. Мы “Челси”, мы хотим выигрывать все матчи.
Между двумя штрафными площадями мы были очень-очень хороши. Во втором тайме, как мне показалось, мы были значительно сильнее, но в решающие моменты нам не хватило хладнокровия. Их вратарь сделал несколько очень хороших сейвов, а у наших ворот мы пропустили два гола после угловых", — сказал Росеньор.