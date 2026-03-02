Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
3.67
X
2.02
П2
3.80
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
3
:
Ювентус
2
Все коэффициенты
П1
1.19
X
22.00
П2
37.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
1
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.12
П2
5.30
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Росеньор после 1:2 с «Арсеналом»: «Я не хочу говорить о давлении на лидеров АПЛ. Мы “Челси”, мы хотим выигрывать все матчи»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о целях команды.

Источник: Спортс"

В 28-м туре АПЛ «синие» проиграли «Арсеналу» на выезде (1:2). Команда идет на 6-м месте в таблице.

«Я не хочу слишком много говорить о давлении на лидеров чемпионата. Мы “Челси”, мы хотим выигрывать все матчи.

Между двумя штрафными площадями мы были очень-очень хороши. Во втором тайме, как мне показалось, мы были значительно сильнее, но в решающие моменты нам не хватило хладнокровия. Их вратарь сделал несколько очень хороших сейвов, а у наших ворот мы пропустили два гола после угловых", — сказал Росеньор.