Фанаты «Лилля» оскорбляли мать вратаря «Нанта» Лопеша во время матча Лиги 1. Судья останавливал встречу

На фанатской трибуне хозяев, расположенной за воротами, звучали оскорбительные кричалки в адрес матери вратаря «Нанта» Антони Лопеша, из-за чего главный арбитр Тома Леонар решил прервать встречу.
Судья сообщил о ситуации делегатам матча и потребовал дать объявление по стадиону. Вскоре игра продолжилась, а кричалки прекратились. При этом объявления по стадиону сделано не было.
«Если бы вы не обратили внимания, через две секунды все бы закончилось», — сказал полузащитник «Лилля» Бенжамен Андре арбитру.