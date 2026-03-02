Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Жена Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми: «Ночью слышны взрывы, нормально не уснуть. Очень неприятно оказаться в такой ситуации. Сердце уходит в пятки от нереально громких уведомлений»

Алина, жена полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, рассказала о том, что не может вылететь из ОАЭ после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Спортс"

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

"Ночью были слышны взрывы, уснуть нормально не получалось. Хочется домой… Очень неприятно оказаться в такой ситуации на неопределенный срок, да еще и с детьми.

Хорошо, что вчера удалось найти и забрать наш багаж с аэропорта (там было нереальное количество чемоданов, стоявших вперемешку). Обязательно прикрепляйте опознавательные бирки, без них я бы чемоданы не нашла… И очень повезло, что мы вылетали с Абу-Даби, там было не так много людей.

Заселились в один из ближайших от аэро отелей. Отель просто полнейший. Нет никакой информации о том, когда мы сможем вернуться домой… Остается только ждать.

Ночью приходили очень громкие экстренные сообщения о том, что нужно быть подальше от окон и уйти в укрытие. Каждый раз сердце уходит в пятки от этих нереально громких уведомлений…" — написала Умярова в сторис инстаграма.

