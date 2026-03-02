Жена Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми: «Ночью слышны взрывы, нормально не уснуть. Очень неприятно оказаться в такой ситуации. Сердце уходит в пятки от нереально громких уведомлений»

Хорошо, что вчера удалось найти и забрать наш багаж с аэропорта (там было нереальное количество чемоданов, стоявших вперемешку). Обязательно прикрепляйте опознавательные бирки, без них я бы чемоданы не нашла… И очень повезло, что мы вылетали с Абу-Даби, там было не так много людей.