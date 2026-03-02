Жена Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми: «Ночью слышны взрывы, нормально не уснуть. Очень неприятно оказаться в такой ситуации. Сердце уходит в пятки от нереально громких уведомлений»

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.
"Ночью были слышны взрывы, уснуть нормально не получалось. Хочется домой… Очень неприятно оказаться в такой ситуации на неопределенный срок, да еще и с детьми.
Хорошо, что вчера удалось найти и забрать наш багаж с аэропорта (там было нереальное количество чемоданов, стоявших вперемешку). Обязательно прикрепляйте опознавательные бирки, без них я бы чемоданы не нашла… И очень повезло, что мы вылетали с Абу-Даби, там было не так много людей.
Заселились в один из ближайших от аэро отелей. Отель просто полнейший. Нет никакой информации о том, когда мы сможем вернуться домой… Остается только ждать.
Ночью приходили очень громкие экстренные сообщения о том, что нужно быть подальше от окон и уйти в укрытие. Каждый раз сердце уходит в пятки от этих нереально громких уведомлений…" — написала Умярова в сторис инстаграма.
Жена Тикнизяна Ромашкина о ситуации в Дубае: «Ракета пролетела над нашими головами и упала рядом с каким-то отелем. Сильные взрывы слышны почти каждую минуту. Страшная ситуация».