Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Сергей Лапочкин: «Судьи абсолютно не готовы к рестарту РПЛ. В 7 играх 13 ВАР‑вмешательств — это мы побили какой‑то рекорд. Шок и безобразие»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судьи оказались не готовы к возобновлению Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Рефери обращались к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) во всех семи встречах 19‑го тура. Матч «Сочи» — «Спартак» перенесен на понедельник.

"Судьи, давайте называть их 17‑й командой, абсолютно не готовы к рестарту. В семи играх было 13 ВАР‑вмешательств — это мы побили какой‑то рекорд. То есть это минимум 13 ключевых ошибок. Это что‑то невообразимое.

Перед зимней паузой было девять ВАР‑вмешательств, тогда это казалось много. Но мы не остановились, продолжаем прогресс. К сожалению, это грустная ирония.

По некоторым решениям видно, что судьи были чуть ли не на разных сборах. То, что произошло в семи играх, — шок и безобразие«, — сказал Лапочкин в программе “После футбола с Георгием Черданцевым” на “Матч ТВ”.

Босс судей против «Матч ТВ»: внезапный конфликт из-за офсайдных линий.