Спаллетти про 3:3 с «Ромой»: «После такого вылета из ЛЧ сложно отыграться, но игроки “Ювентуса” верили в себя. Я живу ради четвертого места»

"Я живу ради четвертого места, ради этой позиции. Нужно всегда быть уверенным в себе, не только в футболе, но и в жизни.
Был момент, когда на нас обрушилось слишком много всего, и нам не везло. Моя команда продемонстрировала несколько важных вещей, и я вижу, что игра улучшается. Думаю, нас ждет отличный конец сезона.
Если посмотреть на гипотетические ситуации, которые были у команды в первом тайме, я недоволен [результатом]. Но когда покидаешь Лигу чемпионов так, как мы, обремененный усталостью, разочарованием и болью, потому что команда играла хорошо, вернуть ее в нужное русло после того, как «Рома» забила эти голы, — это сложная задача, но игроки верили в себя, и все закончилось именно так.
Выходя на поле, футболисты всегда верят, что могут перевернуть ситуацию в свою пользу, и нужно передавать это ощущение другим. Таков футбол: бывают всплески энтузиазма, потом разочарование, и нужны яркие моменты. Йылдыз провел отличный матч, как и Жегрова и Бога, который создает моменты из ничего.
Сейчас нам очень помогают болельщики. Когда они рядом, все становится менее напряженным", — сказал итальянец в эфире DAZN.