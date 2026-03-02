Спаллетти про 3:3 с «Ромой»: «После такого вылета из ЛЧ сложно отыграться, но игроки “Ювентуса” верили в себя. Я живу ради четвертого места»

Если посмотреть на гипотетические ситуации, которые были у команды в первом тайме, я недоволен [результатом]. Но когда покидаешь Лигу чемпионов так, как мы, обремененный усталостью, разочарованием и болью, потому что команда играла хорошо, вернуть ее в нужное русло после того, как «Рома» забила эти голы, — это сложная задача, но игроки верили в себя, и все закончилось именно так.