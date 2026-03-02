Тудор об 1:2 с «Фулхэмом»: «Хименес сжульничал, он толкнул соперника. Против “Арсенала” наш гол отменили в идентичной ситуации неделю назад»

«Конечно, это был фол. Думаю, 99 из 100 человек скажут, что это фол. Все очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе у нас был точно такой же эпизод против “Арсенала”. Ситуация идентичная. Тогда нам гол не засчитали, сегодня — засчитали. Это невероятно.
Порой не понимают, что даже легкий контакт может дать преимущество для взятия ворот. Такое нужно пресекать. Речь не о жесткой борьбе — мягкий игрок или нет. Когда тебя толкают руками и не играют в мяч, получить преимущество очень просто. Не дать фол в таком эпизоде — абсурд, потому что последствия слишком серьезные. Это не мелкое нарушение в центре поля — это гол. Здесь должна быть логика.
Красота судейства — позволять играть, давать вести жесткую борьбу. Это здорово, мне это нравится. Но должна быть логика. Если гол забивается за счет преимущества, полученного не в футбольной борьбе, а за счет жульничества — это уже другое. Он [Хименес] думал не о мяче, а о том, как схитрить.
Он схитрил, толкнул игрока, и они забили. Это логично: сначала обман — затем гол. Это не про жесткий английский футбол и любовь к единоборствам. Здесь нет логики в решении. Логика — превыше всего. Все остальное потом", — заявил Тудор.