Тудор об 1:2 с «Фулхэмом»: «Хименес сжульничал, он толкнул соперника. Против “Арсенала” наш гол отменили в идентичной ситуации неделю назад»

Порой не понимают, что даже легкий контакт может дать преимущество для взятия ворот. Такое нужно пресекать. Речь не о жесткой борьбе — мягкий игрок или нет. Когда тебя толкают руками и не играют в мяч, получить преимущество очень просто. Не дать фол в таком эпизоде — абсурд, потому что последствия слишком серьезные. Это не мелкое нарушение в центре поля — это гол. Здесь должна быть логика.