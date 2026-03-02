Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Тудор об 1:2 с «Фулхэмом»: «Хименес сжульничал, он толкнул соперника. Против “Арсенала” наш гол отменили в идентичной ситуации неделю назад»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор раскритиковал судейство в матче с «Фулхэмом» (1:2) в 28-м туре АПЛ. Хорватский специалист вспомнил гол Рандаля Коло-Муани в матче против «Арсенала» (1:4), который отменили из-за толчка в спину Габриэла Магальяэса.

Источник: Спортс"

«Конечно, это был фол. Думаю, 99 из 100 человек скажут, что это фол. Все очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе у нас был точно такой же эпизод против “Арсенала”. Ситуация идентичная. Тогда нам гол не засчитали, сегодня — засчитали. Это невероятно.

Порой не понимают, что даже легкий контакт может дать преимущество для взятия ворот. Такое нужно пресекать. Речь не о жесткой борьбе — мягкий игрок или нет. Когда тебя толкают руками и не играют в мяч, получить преимущество очень просто. Не дать фол в таком эпизоде — абсурд, потому что последствия слишком серьезные. Это не мелкое нарушение в центре поля — это гол. Здесь должна быть логика.

Красота судейства — позволять играть, давать вести жесткую борьбу. Это здорово, мне это нравится. Но должна быть логика. Если гол забивается за счет преимущества, полученного не в футбольной борьбе, а за счет жульничества — это уже другое. Он [Хименес] думал не о мяче, а о том, как схитрить.

Он схитрил, толкнул игрока, и они забили. Это логично: сначала обман — затем гол. Это не про жесткий английский футбол и любовь к единоборствам. Здесь нет логики в решении. Логика — превыше всего. Все остальное потом", — заявил Тудор.