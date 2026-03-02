Винисиус и его девушка сделали фото в пижамах, вингер «Реала» надел футболку «Фламенго». За день до этого они собирали Кубок мира из Lego

Инфлюенсер, модель и телеведущая опубликовала в инстаграме фотографии с футболистом сборной Бразилии.
«Он согласился надеть одинаковые пижамы, но с одним условием… Еще и футболку “Фламенго” ❤️?. Ха-ха-ха», — написала Фонсека.
«Всегда “Фламенго”, да? ? ? ❤️❤️» — написал в комментариях воспитанник бразильского клуба.
Фото: instagram.com/virginia.
Отметим, что вчера Винисиус публиковал фотографию, на которой он его девушка собирают Кубок мира из Lego.
Фото: instagram.com/vinijr.
Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех».