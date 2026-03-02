Винисиус и его девушка сделали фото в пижамах, вингер «Реала» надел футболку «Фламенго». За день до этого они собирали Кубок мира из Lego

Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека сделали совместные фотографии в пижаме.

Инфлюенсер, модель и телеведущая опубликовала в инстаграме фотографии с футболистом сборной Бразилии.

«Он согласился надеть одинаковые пижамы, но с одним условием… Еще и футболку "Фламенго" ❤️?. Ха-ха-ха», — написала Фонсека.

«Всегда "Фламенго", да? ? ? ❤️❤️» — написал в комментариях воспитанник бразильского клуба.

Фото: instagram.com/virginia.

Отметим, что вчера Винисиус публиковал фотографию, на которой он его девушка собирают Кубок мира из Lego.

Фото: instagram.com/vinijr.

Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех».