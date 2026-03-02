«Время сейчас такое, потерпеть надо». Шикунов о переносе матча «Спартака» и «Сочи»

Мне звонили, спрашивали: может, в Москву перенести? Но у нас и Ростов, и Краснодар, и Махачкала, и Грозный — переносить все в один город было бы некрасиво и неправильно. Потерпим. Время сейчас такое, потерпеть надо. И руководителям, и судьям, и всем принимающим решения очень тяжело — все приходится делать на ходу.