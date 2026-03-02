Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.30
П2
1.45
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2

«Время сейчас такое, потерпеть надо». Шикунов о переносе матча «Спартака» и «Сочи»

Бывший спортивный директор «Ростова» и «Спартака» Александр Шикунов высказался о переносе матча РПЛ между «Сочи» и красно-белыми с воскресенья на понедельник из-за режима беспилотной опасности.

Источник: Спортс"

"Сейчас вообще сложно обо всем рассуждать, учитывая то, что творится в мире. Посмотрите, что делается. Говорить, правильно или неправильно поступили с переносом матча — дело неблагодарное. Люди страхуются, не хочется вляпаться в какую-то совсем нехорошую историю. Перенесли на завтра — дай бог, чтобы за это время все просмотрели, и если будет нормально, завтра отыграют.

Мне звонили, спрашивали: может, в Москву перенести? Но у нас и Ростов, и Краснодар, и Махачкала, и Грозный — переносить все в один город было бы некрасиво и неправильно. Потерпим. Время сейчас такое, потерпеть надо. И руководителям, и судьям, и всем принимающим решения очень тяжело — все приходится делать на ходу.

Это форс-мажорная ситуация. Прилетело что-то, не прилетело — мы же не знаем, никто не знает, что и когда может прилететь. Поэтому надо действовать осторожно, аккуратно. Перенесли — и перенесли. Не надо нагнетать панику, наоборот, нужно успокоить и народ, и футболистов, и болельщиков", — сказал Шикунов.