Гендиректор «Балтики»: «Удержаться в пятерке будет хорошо, но мы можем больше. Верим в способность бороться с лидерами»

— Цели теперь выше?
— Относительно начала сезона цели, конечно, выше.
— Удержаться в пятерке? Или медали?
— Удержаться — это тоже будет хорошо. Но мы можем сделать и больше. Я надеюсь на это.
— Верите, что можете сохранить тот темп набора очков, что был осенью, и побороться с топ-клубами за медали?
— Мы в это верим. Сделаем все, чтобы так продолжилось. Мы спортивная команда. И каждый матч играем на победу. Для этого тренируемся, усиливаемся и работаем с командой. Поэтому однозначно да, верим в способность бороться с лидерами, — сказал Измайлов после матча 19-го тура с «Зенитом» (0:1).