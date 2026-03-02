Силкин о «Динамо»-2011/12: «Ярцев сказал: “У тебя команда не играла, она — пела!” Полтора года прожил как в сказке!»

Да и ведущие игроки приложили руку. Они привыкли общаться с начальством напрямую, через голову тренера. Вы же понимаете, к чему это приводит? Ты не включил футболиста в основу, ему звонит кто-то из клубных боссов. Слышит: «Тренировки — говно, тренер — клоун». Что еще тот может сказать? И начинается брожение. 11 человек выходят на поле, а остальные — обиженные да молодежь, — сказал Силкин.