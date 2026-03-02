Мостовой о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Те, кто лучше всех смотрелся зимой, проиграл. Сыграли ниже ожиданий»

«Зенит» победил, «Краснодар» победил, а те, кто лучше всех смотрелся, проиграл. Кто такое мог представить? Сыграли ниже ожиданий. «Ахмат» надо похвалить, а их мы и не видели эти два месяца, о них особо не говорили.