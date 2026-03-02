Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.30
П2
1.45
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.61
П2
5.57
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2

Мостовой о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Те, кто лучше всех смотрелся зимой, проиграл. Сыграли ниже ожиданий»

Александр Мостовой оценил поражение ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в РПЛ.

Источник: Sports

«ЦСКА был одной из лучших команд на предсезонном турнире, хорошо играли. Начался чемпионат — и уступили “Ахмату”. “Ахмат” воспользовался шансами, забил и дотерпел.

«Зенит» победил, «Краснодар» победил, а те, кто лучше всех смотрелся, проиграл. Кто такое мог представить? Сыграли ниже ожиданий. «Ахмат» надо похвалить, а их мы и не видели эти два месяца, о них особо не говорили.

Трудно сказать, кто из новичков ЦСКА выделялся, потому что проиграли. Можно свалить, что Обляков не играл. Но были Баринов и Кисляк. Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей", — сказал бывший футболист сборной России.