Мамаев о конфликте на Ближнем Востоке: «Приостановим работу академии, если ситуация в Дубае не изменится»

"Завтра будем проводить совещание с тренерским составом академии в Дубае и принимать решение по поводу работы в нынешней обстановке. Вчера и сегодня у нас были выходные, так что будем заниматься этим вопросом в понедельник. К сожалению, от нас тут мало что зависит.
Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу. Сейчас у всех в Эмиратах такие проблемы. Пока есть рекомендация от властей: все должны оставаться дома. Главное, что никто из наших сотрудников не пострадал. Вся инфраструктура академии тоже в порядке", — сказал экс-футболист сборной России.