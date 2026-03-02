Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.30
П2
1.45
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.61
П2
5.57
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.41
П2
1.97
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2

Семин о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет»

Юрий Семин оценил поражение ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в РПЛ.

Источник: Спортс"

«Мало кто ждал, что ЦСКА проиграет “Ахмату”, но надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет (улыбается), поэтому я не вижу в этом сюрприза. Он знает, как готовить команду в этот длинный период паузы, а с московскими командами у него большая мотивация.

А ЦСКА будто начал заново, поменяли Кисляка и Глебова, которые были важны. Сейчас армейцы далеки от прошлогодних кондиций. Трансферная кампания лучшая тогда, когда есть конечный результат. Есть чемпионство — она действительно лучшая.

Но в то же время почему это поражение должно выбить ЦСКА из гонки за чемпионство? Еще будут потери у других команд, но тут нужно говорить об игре — ЦСКА должен ее улучшить. Команда значительно укрепилась по позициям«, — сказал экс-тренер “Локомотива”.