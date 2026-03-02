Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
1
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
9.50
П2
1.95
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.61
П2
5.57
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.38
П2
2.00
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.17
П2
2.45
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.96
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2

Месси жестом предложил дать автограф кому-то на скамейке запасных «Орландо Сити» после гола. По ходу игры у Лео была перепалка с тренером соперника

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поиздевался над соперниками из «Орландо Сити» после победы в матче МЛС.

Источник: Спортс"

«Майами» первым пропустил два гола, но в итоге выиграл со счетом 4:2. Месси сделал дубль, забив последний гол в матче прямым ударом со штрафного.

По ходу матча у аргентинца возникла перепалка с тренером соперников Оскаром Парехой. После своего второго гола Месси повернулся к скамейке запасных соперника и жестом предложил кому-то оставить автограф. Лионель повторил жест несколько раз.Goal предполагает, что жест был адресован Парехе.

Фото: скриншот трансляции.

Дубль Месси — и волевая победа «Майами» с 0:2. Забил в окружении защитников и со штрафного.