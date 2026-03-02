Месси жестом предложил дать автограф кому-то на скамейке запасных «Орландо Сити» после гола. По ходу игры у Лео была перепалка с тренером соперника

«Майами» первым пропустил два гола, но в итоге выиграл со счетом 4:2. Месси сделал дубль, забив последний гол в матче прямым ударом со штрафного.
По ходу матча у аргентинца возникла перепалка с тренером соперников Оскаром Парехой. После своего второго гола Месси повернулся к скамейке запасных соперника и жестом предложил кому-то оставить автограф. Лионель повторил жест несколько раз.Goal предполагает, что жест был адресован Парехе.
Фото: скриншот трансляции.
Дубль Месси — и волевая победа «Майами» с 0:2. Забил в окружении защитников и со штрафного.