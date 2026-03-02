Ричмонд
«Пусть будет Месси». Глушенков о том, с кем из звезд может сравнить свою манеру игры

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал сравнил свой стиль футбола с игрой Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

Российский футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Комментатор Тимур Журавель спросил: «На какого футболиста из мирового футбола твоя манера игры наиболее похожа? Дриблинг, детали обработки мяча и так далее. И с кем из мировых футбольных звезд ты хотел бы поговорить от футболе?».

— Ну, в целом это, наверное, будет один и тот же человек, пускай Месси будет. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос.

— Ты сказал «Вася»? — спросил интервьюер.

— Месси. Вася, да. Березуцкий (улыбается).

— Что бы ты спросил у Месси?

— Честно говоря, не знаю, но если бы разговор о чем-то зашел, я думаю, в процессе это во что-то вылилось бы, — сказал Глушенков.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше