«Пусть будет Месси». Глушенков о том, с кем из звезд может сравнить свою манеру игры

Российский футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Комментатор Тимур Журавель спросил: «На какого футболиста из мирового футбола твоя манера игры наиболее похожа? Дриблинг, детали обработки мяча и так далее. И с кем из мировых футбольных звезд ты хотел бы поговорить от футболе?».
— Ну, в целом это, наверное, будет один и тот же человек, пускай Месси будет. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос.
— Ты сказал «Вася»? — спросил интервьюер.
— Месси. Вася, да. Березуцкий (улыбается).
— Что бы ты спросил у Месси?
— Честно говоря, не знаю, но если бы разговор о чем-то зашел, я думаю, в процессе это во что-то вылилось бы, — сказал Глушенков.