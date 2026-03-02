Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
1
:
Шинник
0
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
Экс-судья Федотов о словах Дзюбы: «Нормальный ВАР? Пускай он купит камер 8−10, возит их с собой, и будут хорошие линии. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей?»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику Артема Дзюбы в адрес ВАР.

Источник: Спортс"

Гол форварда «Акрона» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:2) отменили после вмешательства видеоассистентов.

После игры Артем сказал: «Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР».

— Как же сделать этот самый нормальный ВАР?

— Я же говорю, нужны дополнительные камеры. Нормальный ВАР? Пускай Дзюба купит камеры, возит их с собой, устанавливает на стадионах, где он играет, и будут хорошие линии. Пожалуйста, ради бога. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей за камеры? А ведь нужны не одна камера, не две. Камера статична, у нее есть свои углы обзора.

— По сути, их надо по часовой стрелке расставить, чтоб уж наверняка.

— Правильно. На окончание угла обзора одной камеры надо ставить другую. А еще же камера «гол-не гол». Пускай Дзюба покупает камер 8−10, приезжает пораньше на стадион и отдает их «Матч ТВ», «Матч Премьер», они ему поставят камеры, его специальные, потом игра закончится, он их заберет.

Пускай привозит. Покажет лицензию, документы, что они готовы к работе, подходят. Я буду только рад, что он покажет и докажет, что у судей двойка по геометрии, что они чертить нифига не умеют.

Пораньше пускай приезжает. Не за полтора часа ходить чаек с кофе попивать, по травке босичком ходить и смотреть, какой там газончик, а часов в 10 утра приехал, привез камеры, показал, где их поставить, рассказал, где он будет там ходить. Потом игра закончилась — не бежать пивко попивать, пиццу кушать, а собрать все камеры, сумку упаковать, чтобы они не разбились и не поцарапались, оплатить багаж и полететь дальше, — сказал Федотов.

«Мечты сбываются». Еще скандал после рестарта — Дзюбе нарисовали офсайд со спины ?