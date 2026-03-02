Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Хетафе
0
П1
1.47
X
4.60
П2
7.90
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
1
:
Фиорентина
0
П1
1.80
X
3.50
П2
4.80
Футбол. Кубок России
03.03
Балтика
:
Зенит
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
Романцев о судействе в РПЛ: «Наши судьи были сильнее нынешних. ВАР только мешает, постоянные паузы забирают эмоции у болельщиков и футболистов»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев недоволен работой ВАР в Мир РПЛ.

В 19-м туре вмешательства ВАР происходили в каждом из 8 матчей.

"Изначально, когда появился ВАР, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей. А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее [чем нынешние арбитры]. Сейчас этот ВАР только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться.

Постоянные паузы из-за ВАР забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне как болельщику это не нравится", — сказал Романцев.

ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору.

Все судейские скандалы рестарта РПЛ. Катастрофа.