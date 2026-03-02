Фарке о красной с «Сити»: «Я был одним из самых медленных игроков и впервые услышал, что бежал слишком быстро. Арбитр не стал разговаривать и опозорил меня перед всеми. Больше бегать не б

"В качестве игрока я был одним из самых медленных. Мне впервые сказали, что я бежал слишком быстро.
Если говорить серьезно, один из моих принципов — уважать друг друга. Иногда эмоции в игре и разногласия по поводу ситуации могут привести к проблемам.
Возможно, дело в том, что [арбитр] Питер [Бэнкс] хотел первым показать мне красную карточку в моей карьере, он мог бы показать мне и желтую. Но если серьезно, я очень самокритичный человек и признаю свою ошибку.
Я, очевидно, был недоволен шестью минутами добавленного времени. Я хотел первым подбежать к арбитру, чтобы спросить, почему он не добавил несколько секунд к добавленному времени, если показывает желтую карточку.
Я подбежал. Ни было ни единого ругательства, никаких матерных слов или ругательств. Просто хотел спросить, почему он ничего не добавил. Он не стал со мной разговаривать и просто показал красную карточку.
Показать красную карточку и опозорить меня перед всем миром — я был недоволен. Даже ассистенты были шокированы тем, что была показана красная карточка. Так мы не должны так взаимодействовать друг с другом. Я очень уважаю арбитров.
Я не думаю, что Питер сделал это специально, просто неправильно оценил ситуацию. Я больше никогда не буду бегать", — сказал Фарке.