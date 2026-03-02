Глушенков о клубах топ-5 лиг, в которых зотел бы играть: «Барселона», «ПСЖ» «Бавария», «Манчестер Сити» чисто из-за Гвардиолы. В Италии пусть будет «Интер», не знаю

Футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Болельщик по имени Иван спросил: «Если бы так сложилась ситуация, что тебе удалось поиграть в топ-5 лиг мира — то есть, Италия, Испания, Германия, Франция и Англия, — но только в одном клубе из каждой лиги, какие бы клубы это были и почему?».