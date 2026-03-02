Ричмонд
Глушенков о клубах топ-5 лиг, в которых зотел бы играть: «Барселона», «ПСЖ» «Бавария», «Манчестер Сити» чисто из-за Гвардиолы. В Италии пусть будет «Интер», не знаю

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, в каких клубах из топ-5 лиг хотел бы поиграть.

Источник: Спортс"

Футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Болельщик по имени Иван спросил: «Если бы так сложилась ситуация, что тебе удалось поиграть в топ-5 лиг мира — то есть, Италия, Испания, Германия, Франция и Англия, — но только в одном клубе из каждой лиги, какие бы клубы это были и почему?».

— Поехали. «Барселона» из Испании, «ПСЖ» либо «Монако» из Франции — пусть будет «ПСЖ». В Германии — «Бавария». Из Англии — тяжело, пусть будет «Манчестер Сити», чисто из-за Гвардиолы.

— Италия… Тяжелый вопрос. Пусть будет «Интер». Не знаю почему, но пусть будет.

— Самый близкий для тебя по стилю чемпионат сейчас? — спросил интервьюер.

— Испания, наверное, — сказал Глушенков.