Дибала сообщил о рождении дочери: «Аплодисменты маме и папе ??»

У полузащитника «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибалы родился первый ребенок.

Источник: Спортс"

В начале октября футболист и его жена певица Ориана Сабатини объявили, что ждут дочь. В конце февраля Дибала сообщал, что роды были назначены на 11 марта.

Сегодня родители выложили в соцсетях фотографию с новорожденной и подписью: «Аплодисменты маме и папе ??».

Фото: instagram.com/paulodybala.

Дибала о скором рождении дочери: «Роды назначили на 11 марта — день рождения тещи. Я уже сказал ей: “Надеюсь, это будет 10-го”.

Жена Дибалы о материнстве: «Трудно принять, как выглядит твое тело при беременности: ты должна есть. Хочу быть честной с дочерью: я чувствую себя ужасно 90% времени, соцсети — ложь».