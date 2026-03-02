Дибала сообщил о рождении дочери: «Аплодисменты маме и папе ??»

В начале октября футболист и его жена певица Ориана Сабатини объявили, что ждут дочь. В конце февраля Дибала сообщал, что роды были назначены на 11 марта.
Сегодня родители выложили в соцсетях фотографию с новорожденной и подписью: «Аплодисменты маме и папе ??».
Фото: instagram.com/paulodybala.
Дибала о скором рождении дочери: «Роды назначили на 11 марта — день рождения тещи. Я уже сказал ей: “Надеюсь, это будет 10-го”.
Жена Дибалы о материнстве: «Трудно принять, как выглядит твое тело при беременности: ты должна есть. Хочу быть честной с дочерью: я чувствую себя ужасно 90% времени, соцсети — ложь».