Пьерлуиджи Коллина: «Тем, кто скучает по футболу без технологий, советую посмотреть матчи без ВАР — уверен, их мнение изменится. Человеческий фактор и возможность ошибки останутся в любом случае»

«Некоторые, возможно, думали, что с появлением ВАР ошибки будут исключены. Такой цели никогда не было. Футбол — это спорт, основанный на “фактических” решениях и решениях, связанных с интерпретацией инцидента. Как бы мы ни совершенствовали его использование, человеческий фактор, а вместе с ним и возможность ошибок останется в любом случае.