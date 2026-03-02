Ричмонд
Пьерлуиджи Коллина: «Тем, кто скучает по футболу без технологий, советую посмотреть матчи без ВАР — уверен, их мнение изменится. Человеческий фактор и возможность ошибки останутся в любом случае»

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о критике системы ВАР.

Источник: Спортс"

«Некоторые, возможно, думали, что с появлением ВАР ошибки будут исключены. Такой цели никогда не было. Футбол — это спорт, основанный на “фактических” решениях и решениях, связанных с интерпретацией инцидента. Как бы мы ни совершенствовали его использование, человеческий фактор, а вместе с ним и возможность ошибок останется в любом случае.

Тем, кто скучает по футболу без технологий, я рекомендую посмотреть несколько матчей, в которых не используется ВАР — например, первые этапы Кубка Англии, — уверен, они изменят свое мнение", — сказал Коллина в интервью Sky Sport Italia.